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Путин подарил вертолет Президенту Зимбабве
Президент России Владимир Путин преподнес необычный подарок глава Зимбабве Эммерсону Мнангагве – вертолет. Об этом сообщается на странице Министерства информации африканской страны в «Твиттере».
«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня главы государств встретились в рамках саммита Россия — Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на ней назвал Зимбабве надежным союзником России в Африке и поблагодарил своего коллегу за поддержку российских внешнеполитических инициатив в ООН.
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