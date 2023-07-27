Путин подарил вертолет Президенту Зимбабве

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Президент России Владимир Путин преподнес необычный подарок глава Зимбабве Эммерсону Мнангагве – вертолет. Об этом сообщается на странице Министерства информации африканской страны в «Твиттере».

«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня главы государств встретились в рамках саммита Россия — Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на ней назвал Зимбабве надежным союзником России в Африке и поблагодарил своего коллегу за поддержку российских внешнеполитических инициатив в ООН.