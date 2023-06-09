news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 9 июня 2023 11:50

Кремль прокомментировал падение беспилотника в Воронеже

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Кремле видели сообщения о падении беспилотника в Воронеже, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его информации, сейчас над расследованием этого происшествия работают спецслужбы.

«Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы, которые этим занимаются. Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома», – сказал Песков в ходе пресс-колла, подчеркнув, что Россия продолжит борьбу с действиями киевских властей.

Напомним, в результате падения беспилотника пострадали три жителя Воронежа. Он упал на ул.Белинского, и, по информации очевидцев в соцсетях, врезался в многоэтажный дом.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное