Кремль прокомментировал падение беспилотника в Воронеже

В Кремле видели сообщения о падении беспилотника в Воронеже, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его информации, сейчас над расследованием этого происшествия работают спецслужбы.

«Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы, которые этим занимаются. Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома», – сказал Песков в ходе пресс-колла, подчеркнув, что Россия продолжит борьбу с действиями киевских властей.

Напомним, в результате падения беспилотника пострадали три жителя Воронежа. Он упал на ул.Белинского, и, по информации очевидцев в соцсетях, врезался в многоэтажный дом.