news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Три человека ранены после падения беспилотника в Воронеже
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Три человека пострадалипосле падения беспилотника в Воронеже, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора.
«На улице Белинского в Воронеже, по предварительным данным, упал беспилотник, на месте работают спецслужбы. Три человека ранены», – указано в сообщении.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2