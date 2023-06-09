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Происшествия 9 июня 2023 10:39

Три человека ранены после падения беспилотника в Воронеже

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Три человека пострадалипосле падения беспилотника в Воронеже, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора.

«На улице Белинского в Воронеже, по предварительным данным, упал беспилотник, на месте работают спецслужбы. Три человека ранены», – указано в сообщении.

#воронеж
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