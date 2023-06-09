Три человека ранены после падения беспилотника в Воронеже

Три человека пострадалипосле падения беспилотника в Воронеже, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора.

«На улице Белинского в Воронеже, по предварительным данным, упал беспилотник, на месте работают спецслужбы. Три человека ранены», – указано в сообщении.