Кремль прокомментировал «конфликт» Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «продукцией информационных манипуляций» сообщения о «конфликте» между Вооруженными силами РФ и частной военной компанией «Вагнер». Он не подтвердил, что у военных есть противоречия.

«Что касается конфликта – это главным образом продукция информационных манипуляций, которые иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши друзья сами себя ведут так, что врагов не надо. К этому надо спокойно относиться. Все делают общее дело, все воюют за Родину», – приводит его слова РИА Новости.

Песков также добавил, что страна знает своих героев, и те, и другие «навсегда будут в нашей памяти».

Напомним, в минувшие выходные основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал компанию самой эффективной армией в мире с огромным опытом, жесткой дисциплиной и уникальной системой командования. Он также показал военного, который командовал штурмом Соледара, подчеркнув, что до этого «две недели там ничего не происходило».