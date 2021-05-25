Кремль подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по-прежнему планируют встретиться в конце мая. Это подтвердил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встреча действительно на конец месяца планируется, мы сообщим, когда и где она состоится», — приводит слова пресс-секретаря главы российского государства ТАСС.

При этом Песков предположил, что во время переговоров белорусский лидер сможет детально рассказать российскому коллеге о недавнем инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair.

«Наверняка, если она (встреча лидеров двух стран — прим. Т-и) состоится, конечно же, Президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего», — отметил представитель Кремля.

В воскресенье, 23 августа, самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании борта. Для сопровождения воздушного судна в небо был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

На борту лайнера находился и в результате оказался задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич — один из основателей Telegram-канала NEXTA, который власти страны признали экстремистским. Вместе с ним была задержана и его подруга — гражданка России София Сапега.

Власти государств Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании, Украины и ряда других стран резко отреагировали на инцидент. Саммит ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям совершать рейсы в аэропорты членов Евросоюза и вообще пролетать над их территорией. Он также рекомендовал европейским авиаперевозчикам перестать использовать воздушное пространство Беларуси.