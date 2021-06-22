Кремль поддержал принятые властями Москвы меры по борьбе с пандемией

Кремль поддерживает решительные меры мэра Москвы Сергея Собянина по борьбе с распространением коронавируса Covid-19. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что московские заведения общественного питания начиная с 28 июня смогут принимать только вакцинированных от коронавируса посетителей, а также клиентов, имеющих антитела к Covid-19 и отрицательный ПЦР-тест.

В России продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей страны прививаться от Covid-19.