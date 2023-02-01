Кремль поддержал идею премирования военных за уничтожение западных танков

Идея поощрять военных за уничтожение западных танков говорит о «единении» всех оказать помощь в достижении целей военной спецоперации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Эту инициативу он поддержал, отметив, что она может поспособствовать эффективному уничтожению танков, однако добавил, что пока их в зоне СВО нет.

«Мы видим аналогичные инициативы, которые озвучиваются по линии бизнеса. Называются разные суммы за сожженную, уничтоженную, захваченную технику. Скорее это свидетельствует о том единении, о желании всех в меру возможностей способствовать прямо или косвенно ходу СВО, достижению основных целей. Что касается этих танков, будут их жечь, конечно, тем более, если будут такие поощрительные меры. Думаю, энтузиастов будет больше», – сказал он (цитата по РИА Новости).

При этом Песков подчеркнул, что пока этой техники в зоне СВО нет, так как на их поставки потребуется подготовка.

Ранее идею бизнеса поощрять военных за уничтожение танков поддержал также врио ДНР Денис Пушилин, назвав ее «хорошей мотивационной составляющей».

Напомним, танки Киеву передают США (31 Abrams), Германия (14 Leopard 2), также о готовности поставить боевые машины заявили Британия (Challenger 2), Польша (14 Leopard 2, 60 Twardy) и другие страны. При этом в ближайшее время танки доставить не удастся – так, Белый дом отмечал, что на это уйдет «много месяцев».