Кремль ответил на обвинения России в отказе вернуть турбину для «Северного потока»

Обвинения России в том, что она не дает разрешение на ввоз турбины для «Северного потока» в Кремле назвали абсурдом и глупостью. По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, оборудование не может вернуться к владельцу по вине компании Siemens, которой оно было отправлено для ремонтных работ.

Информация о том, что турбина не может вернуться в Россию из-за того, власти Рф не выдают разрешение на это ,появилась на днях в зарубежных СМИ. «Во-первых, вы говорите о неких источниках, которые утверждают, что непонятно куда ее отправлять – это полная глупость, потому что компания, которая чинила это все -The Siemens, она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть, это просто абсурдное сообщение источника», – цитирует Пескова РИА Новости.

Он напомнил слова Президента РФ Владимира Путина, который сообщал, что по состоянию на 20 июля все еще не были получены документы для вывоза турбины в Россию. «Здесь любые упреки – они абсолютно безосновательные, в данном случае это какие-то неправильные источники. Еще раз рекомендую обращаться все-таки к первому источнику, а в этой истории первоисточник является «Газпром»», – добавил Песков.

Ранее стало известно, что Канада, где турбина изначально застряла из-за санкций, одобрила ее возвращение и отправила в Германию, куда она прибыла вчера вечером.

Путин подчеркивал, что затягивание процесса не связано с проведением спецоперации на Украине. По его мнению, Канада, у которой находилась турбина, руководствовалась «сугубо прагматическими» целями и пыталась таким образом вытеснить Россию для поставок нефти в Евросоюз.