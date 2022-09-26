Кремль ответил, будет ли Россия закрывать границы из-за частичной мобилизации

Никаких решений о закрытии границ из-за введения в России частичной мобилизации пока не принято, заявил сегодня журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент решений на этот счет не принято», – сказал он (цитата по РИА Новости).

С предложением запретить россиянам призывного возраста покидать страну сегодня выступили в Совфеде. Крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что необходимо ввести новые правила, согласно которым выезжать из страны они смогут только по медицинским показаниям и в случае отсрочки по состоянию здоровья.