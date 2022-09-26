В Совфеде предлагают запретить россиянам призывного возраста выезд за границу

Запретить выезд за границу всем гражданам, которые находятся в призывном возрасте, призвал сенатор от Крыма Сергей Цеков. К принятию таких решений, по его мнению, обязывает «текущая ситуация». Разрешить выезд за рубеж можно было бы только по медицинским показаниям, заявил он.

Также покинуть страну могли бы россияне призывного возраста в том случае, если они непригодны для военной службы, передает РИА Новости предложения сенатора. Ранее в Совфеде также призвали сократить список заболеваний, с которыми можно получить отсрочку от службы.

Напомним, по уточненным данным Генштаба и Минобороны, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

Указ о введении частичной мобилизации Президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Подробнее о правилах призыва можно узнать в материале.