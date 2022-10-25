Кремль: Отрицание планов Киева по созданию «грязной бомбы» таит в себе большую опасность

Западные страны отрицают планы Киева по созданию «грязной бомбы», однако это недопустимо и опасно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ответы других стран на призывы России обратить внимание на эти планы он назвал «непозволительными».

«Это подход далекий от серьезности. И это подход непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями. И еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации планов, которые зафиксированы у украинцев, связанных с грязной бомбой», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в России ранее заявили о планах Киева устроить провокацию с подрывом так называемой «грязной бомбы», чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия в ходе специальной военной операции и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Однако, власти Украины и других стран такие планы отрицают. В частности, в НАТО накануне заявили, что «отвергают» это заявление.