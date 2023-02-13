Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации в России

Никаких сведений и данных о начале новой волны мобилизации России на данный момент нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая сегодня на вопросы журналистов.

Других подробностей по ситуации с частичной мобилизацией, объявленной и законченной в России в прошлом году, сейчас не появилось, передает комментарий Пескова РИА Новости. Сообщения о якобы планах объявить вторую волну распространяют некоторые СМИ и телеграм-каналы.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента Владимира Путина, с учетом резервистов и добровольцев за это время на службу отправились 318 тыс. человек. Указа о завершении мобилизации в России подписано не было, однако в кремле отмечали, что необходимости в нем нет, так как план по частичной мобилизации выполнен и этот вопрос закрыт.