Кремль опроверг слова Джонсона о том, что Путин угрожал ему ракетами в личном разговоре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления экс-премьера Британии Бориса Джонсона о том, что Президент России Владимир Путин в разговоре с ним до начала военной спецоперации якобы пригрозил ему ударом ракеты. Информацию об этом сегодня распространили зарубежные СМИ.

«Нет, то, что сказал господин Джонсон – это неправда, точнее, это ложь. И, более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», – цитирует Пескова РИА Новости.

Он также добавил, что точно знает, о чем шла речь в разговоре и подчеркнул, что «никаких угроз ракетами не было». По словам Пескова, Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты.

«Если этот пассаж был таким образом воспринят, это очень неловкая ситуация», – добавил он.

Напомним, Джонсон ранее обнародовал подробности своей беседы с Путиным до спецоперации. Основной темой разговора, по его словам, стало возможное вступление Украины в НАТО.