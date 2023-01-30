Джонсон рассказал о телефонном разговоре с Путиным перед началом спецоперации

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон обнародовал подробности своей беседы с Президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей перед началом российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Об этом передает ТАСС.

Политик заявил, что российский лидер в ходе «очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить страх премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала операции.

«Он сказал: „Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?“ И я сказал: „Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете“», — рассказал Джонсон.

По его словам, он дал понять, что начало военных действий со стороны РФ против Украины станет «полной катастрофой» и приведет к санкциям против РФ, приближению Североатлантического альянса к российским границам. Джонсон заявляет, что вступление Украины в НАТО было маловероятным, поскольку против этого выступали Германия и Франция.

Телефонный разговор, упомянутый политиком, прошел 2 февраля после визита Премьер-министра Великобритании на Украину. Пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин в беседе отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на российские озабоченности по гарантиям безопасности.