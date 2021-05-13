news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 мая 2021  14:20

Кремль объяснил удаленный формат переговоров с участием Путина

news_top_970_100

Предстоящая встреча Президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем пройдет в онлайн-режиме из соображений эпидемиологической предосторожности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Состояние здоровья у Владимира Владимировича [Путина] отменное, это (выбор удаленного формата переговоров — прим. Т-и) никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Президента РФ.

Таким образом Песков ответил на вопрос одного из журналистов, обусловлен ли виртуальный характер встречи недостаточным уровнем антител от коронавируса после прививки и слабым состоянием здоровья Путина. 

Представитель Кремля также напомнил о продолжающейся пандемии Covid-19 и подчеркнул: «<…> в данном случае режим предосторожности никуда не делся, и рекомендациям эпидемиологов нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства».

При этом Дмитрий Песков уверен, что удаленный формат переговоров «не влияет на результативность» и не сужает повестку дня Владимира Путина, замечает РИА Новости.

путин владимир дмитрий песков коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное