Кремль объяснил назначение Герасимова главой группировки войск ростом масштаба задач СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации. По его словам, такой шаг связан с расширением масштаба задач.

«Комментарий вчера был дан Министерством обороны. Увязка с расширением масштаба задач», – сказал он (цитата по РИА Новости). Он также добавил, что ему неизвестно, есть ли в планах Преиздента РФ Владимира Путина присвоить Герасимову звание маршала.

Цели спецоперации остаются прежними, в их числе – освобождение ЛНР и ДНР в границах 2014 года, подчеркнул Песков.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.