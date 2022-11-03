Кремль о продлении службы срочников до двух лет: Решающий голос – у Минобороны

Увеличение срока срочной службы до двух лет находится в ведомстве Министерства обороны РФ и зависит от его рекомендаций, завил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле, по его словам, обсуждение этого вопроса не ведется.

«Здесь решающий голос за Министерством обороны РФ. Все зависит от позиции Минобороны, от запросов Минобороны и их рекомендаций. Каких-то заявлений от [них] на этот счет мы не слышали», – сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, увеличить срок службы в российской армии до двух лет призвал депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, это позволит более эффективно и качественно подготовить бойцов к участию в военных действиях. Его инициативу поддержали в Совфеде, подчеркнув, что в скором времени парламентарии обсудят это с Минобороны РФ и другими силовыми ведомствами.