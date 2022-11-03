В Совфеде поддержали идею Госдумы о возвращении двухлетнего срока службы по призыву

В России «обязательно» нужно вернуть двухлетний срок службы срочников, так как это позволит проводить более эффективную подготовку бойцов, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. По его словам, в ближайшее время Совфед проведет консультации с силовыми ведомствами по внесению соответствующих изменений.

С инициативой вернуть двухлетний срок службы ранее выступили депутаты Госдумы. «Конечно, я поддерживаю это. Обязательно надо вводить двухлетний срок [срочной] службы», – цитирует его РИА Новости.

Свое мнение он объясняет тем, что «консультации с силовыми ведомствами», в Вооруженные силы поступают новые системы, новые комплексы, которые невозможно освоить за один год службы.

Парламентарии будут советоваться с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. «Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано. Жизнь сама подсказывает, что надо это сделать», – сказал Бондарев. По его мнению, служба на кораблях Военно-морского флота также должна идти два года. Ранее призывники служили в сухопутных войсках два года, в ВМС – три года.

Точные сроки принятия решения о новых сроках службы Бондарев не озвучил.

Напомним, увеличить срок службы в российской армии до двух лет призвал депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, это позволит более эффективно и качественно подготовить бойцов к участию в военных действиях.