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Политика 27 июля 2024 09:04

Кремль: О мобилизации в России речи не идет

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В России не идет речи о проведении мобилизации, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, достаточно ли набирается добровольцев и не понадобится ли новая мобилизация.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — подчеркнул собеседник агентства.

В конце мая Песков, комментируя подобные сообщения в Financial Times, подчеркнул, что в стране отсутствует необходимость в таком шаге. На отсутствие планов по мобилизации не раз указывал и Президент России Владимир Путин.

#мобилизация #Дмитрий Песков
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