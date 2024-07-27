Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кремль: О мобилизации в России речи не идет
В России не идет речи о проведении мобилизации, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о том, достаточно ли набирается добровольцев и не понадобится ли новая мобилизация.
«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — подчеркнул собеседник агентства.
В конце мая Песков, комментируя подобные сообщения в Financial Times, подчеркнул, что в стране отсутствует необходимость в таком шаге. На отсутствие планов по мобилизации не раз указывал и Президент России Владимир Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»