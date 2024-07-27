Кремль: О мобилизации в России речи не идет

В России не идет речи о проведении мобилизации, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, достаточно ли набирается добровольцев и не понадобится ли новая мобилизация.

«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — подчеркнул собеседник агентства.

В конце мая Песков, комментируя подобные сообщения в Financial Times, подчеркнул, что в стране отсутствует необходимость в таком шаге. На отсутствие планов по мобилизации не раз указывал и Президент России Владимир Путин.