Песков ответил на новость FT о планах по мобилизации в России

В России нет планов по проведению новой волны мобилизации. В стране отсутствует потребность в таком шаге, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в Financial Times появилась публикация, в которой говорилось о мобилизации, которую, возможно, в конце 2024 года или начале следующего придется провести российскому руководству. Однако, напомнил Песков, Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в стране нет такой необходимости.

«Вряд ли FT понимает реальную картину. Можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И Президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.