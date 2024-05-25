Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков ответил на новость FT о планах по мобилизации в России
В России нет планов по проведению новой волны мобилизации. В стране отсутствует потребность в таком шаге, сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в Financial Times появилась публикация, в которой говорилось о мобилизации, которую, возможно, в конце 2024 года или начале следующего придется провести российскому руководству. Однако, напомнил Песков, Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в стране нет такой необходимости.
«Вряд ли FT понимает реальную картину. Можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И Президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»