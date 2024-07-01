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Кремль негативно отнесся к обвинениям НАТО в отношении Китая
В Кремле негативно относятся к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, обвинившего Китай в разжигании самой большой войны в Европе со времен Второй мировой. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Столтенберг заметил, что КНР бросает вызов ценностям и интересам НАТО, оказывая военную поддержку России. Это ведет к разжиганию крупнейшего конфликта, уверен он.
«Мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям», — приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее представитель Кремля оценил слова Президента Украины Владимира Зеленского, который якобы видит возможность переговоров с Россией в формате, напоминающем зерновую сделку.
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