Кремль негативно отнесся к обвинениям НАТО в отношении Китая

В Кремле негативно относятся к словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, обвинившего Китай в разжигании самой большой войны в Европе со времен Второй мировой. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Столтенберг заметил, что КНР бросает вызов ценностям и интересам НАТО, оказывая военную поддержку России. Это ведет к разжиганию крупнейшего конфликта, уверен он.

«Мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее представитель Кремля оценил слова Президента Украины Владимира Зеленского, который якобы видит возможность переговоров с Россией в формате, напоминающем зерновую сделку.