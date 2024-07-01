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В Кремле назвали условие для переговоров с Киевом через посредников
Россия открыта для переговоров с Украиной в любом формате, в том числе через посредников. Однако участвовать в них Москва будет для достижения собственных целей, подчеркнул в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что о готовности России к диалогу неоднократно заявлял Президент Владимир Путин.
«Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили, — цитирует представителя Кремля ТАСС. — Президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно».
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Philadelphia Inquirer сообщил, что переговоры с Россией могут пройти в формате соглашения нескольких сторон, как это было, к примеру, с зерновой сделкой.
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