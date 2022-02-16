Кремль не увидел ничего предосудительного в обращении Байдена к россиянам

В обращении Президента США Джо Байдена к российскому народу Кремль не увидел ничего предосудительного, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что без угроз это обращение выглядело бы еще лучше, но то, что лидер одной из крупнейших мировых держав «думает о российском народе» можно только поприветствовать.

«Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало», — сказал Песков.

Ранее Байден, выступая в Белом доме, заявил о том, что американский народ не считает Россию врагом и не верит, что россияне хотят воевать с Украиной.

Он также подчеркнул, что США нацелены на российский народ и не хотят дестабилизировать обстановку в РФ.