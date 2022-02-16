Байден — россиянам: Вы нам не враг, мы не нацелены на российский народ

Российский народ не враг для США, заявил, выступая в Белом доме, Президент Джозеф Байден. Он также заявил, что не верит, будто россияне хотят воевать с Украиной.

«Обращаюсь к российскому народу — вы нам не враг. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которым у вас такие глубокие связи», — цитирует американского лидера ТАСС.

Он напомнил о событиях Второй мировой войны, когда обе страны сражались на одной стороне. «Вторая мировая война была вынужденной. Однако если Россия нападет на Украину, это будет войной по выбору или войной без повода и причины», — подчеркнул Байден.

Президент Штатов напомнил, что на Украине нет ракет США либо НАТО, не планируется и их появление в дальнейшем. Также Соединенные штаты не хотят отправлять туда своих военных, а поставки техники были необходимы, чтобы «помочь им [Украине] защитить себя».

«Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию», — заявил глава государства.