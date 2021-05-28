РСТ попросил оперштаб по Covid-19 предоставить данные по авиасообщению с Турцией с 1 июня

Запрет на авиасообщение с Турцией действует по 1 июня 2021 года, однако до сих пор нет официальной информации, возобновятся полеты в эту страну или нет. В связи с этим Российский союз туриндустрии попросил предоставить данные о планах властей по поводу авиасообщения с Турцией после 1 июня.

По данным РСТ, соответствующее письмо было направлено главе оперштаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 Татьяне Голиковой.

«Авиасообщение ограничено до 1 июня 2021 года. Это уже вторник следующей недели, но никакой официальной информации о том, что будет на этом направлении дальше, до сих пор нет. А значит ни турбизнес, ни сотни тысяч туристов не знают, что делать с купленными турами. При этом переносить туры на даты после 1 июня мы не можем, для этого нет никаких оснований», — отметил гендиректор компании «Интурист» Виктор Тополкараев.

Без официальной информации в отрасли наблюдается определенная напряженность. Так, часть путешественников уже готовится приобретать туры в Турцию, другая, наоборот, отказывается вносить оплату за путевки.

«В обоих случаях турагенты ничего не могут предложить клиентам и с большим трудом выдерживают этот напор. Даже переносить туры некуда в связи с отсутствием массовых выездных направлений. К тому же большинство туристов и не хотят менять направление: порядка 60% из тех, кто планировал отдых в Турции в апреле и мае этого года, решили дождаться открытия страны», — отметили в РСТ.

По данным президента союза Андрея Игнатьева, с 15 апреля более 500 тыс. россиян планировали отдых в Турции, было приобретено путевок на общую сумму 32 млрд рублей. Кроме того, столько же путевок, в том числе по раннему бронированию, было куплено и на июнь.

Сказалось закрытие границ и на турбизнесе. Так, туроператоры были вынуждены на 20–25% сократить сотрудников и в два раза увеличить число юристов, чтобы справиться с напором исков от тех, кто не смог отправиться в поездку.

«Таким образом, информация об открытии или продлении ограничительных мер в отношении Турции важна не только для туристического бизнес-сообщества, но и для туристов, планирующих отдых своих семей», — подытожили в РСТ.