news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 июня 2021  21:34

Кремль не стал комментировать материал Times о смертности от коронавируса в России

news_top_970_100

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию британской газеты The Times о необходимости пересмотра в сторону повышения уровня смертности от коронавируса в России.

«Никак [не можем прокомментировать]. Неясно, что это за анализ», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Президента РФ, сказанные в ответ на предложение прокомментировать материал в британском издании.

Ранее The Times написала, что Россия входит в число стран, существенно занизивших смертность от Covid-19. Издание обратило внимание на то, что уровень избыточной смертности в РФ намного выше, чем в большинстве других стран. При этом он заметно превышает зарегистрированную смертность от коронавируса. При этом газета основывалась на статистике, собранной журналом The Economist.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин вновь призвал граждан страны вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

#статистика #дмитрий песков #Коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное