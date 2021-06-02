Кремль не стал комментировать материал Times о смертности от коронавируса в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию британской газеты The Times о необходимости пересмотра в сторону повышения уровня смертности от коронавируса в России.

«Никак [не можем прокомментировать]. Неясно, что это за анализ», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Президента РФ, сказанные в ответ на предложение прокомментировать материал в британском издании.

Ранее The Times написала, что Россия входит в число стран, существенно занизивших смертность от Covid-19. Издание обратило внимание на то, что уровень избыточной смертности в РФ намного выше, чем в большинстве других стран. При этом он заметно превышает зарегистрированную смертность от коронавируса. При этом газета основывалась на статистике, собранной журналом The Economist.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин вновь призвал граждан страны вакцинироваться от коронавирусной инфекции.