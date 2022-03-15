Кремль не согласился с заявлением Псаки, что США и их союзники «сокрушили» экономику РФ

Экономика России испытывает трудности из-за западных санкций, но Москва рассматривает это как возможность для развития. Таким мнением поделился пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он не согласился с официальным представителем Белого дома Джен Псаки, заявившей накануне, что Соединенные Штаты с союзниками с помощью санкций «полностью сокрушили» российскую экономику.

«У нас есть хорошая пословица: нет худа без добра. Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций, который будет принят сегодня. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал, что ограничения коснутся более 600 граждан России. По его мнению, такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза, передает РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против страны.