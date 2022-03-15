Джен Псаки заявила, что США «полностью сокрушили» экономику России с помощью санкций

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций, вводимых в ответ на военную операцию на Украине, вместе с союзными государствами «полностью сокрушили» экономику РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Каким будет конец игры, — это вопрос к президенту (России Владимиру. — прим. ред.) Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство», — подчеркнула Псаки на брифинге для СМИ.

Ранее Премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров с Премьер-министром Белоруссии Романом Головченко заявил, что с помощью санкций западные страны пытаются подорвать экономику России и Белоруссии, ухудшить жизнь граждан, однако правительства двух стран принимают меры, чтобы обеспечить экономическую безопасность.

Мишустин подчеркнул, что необходимо усилить интеграцию в Союзном государстве и совместными усилиями обеспечить дальнейший рост товарооборота, который по сравнению с 2020 годом в прошлом году увеличился на 34% и достиг 38,5 миллиарда долларов.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

Накануне Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций, которые начнут действовать после публикации в Официальном журнале Евросоюза.