Кремль напомнил о важности вакцинации от коронавируса

Руководство России продолжит разъяснять жителям страны важность вакцинации от коронавируса Covid-19. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно же, Правительство и все руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования», — приводит слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

По словам Пескова, именно россиянам необходимо осознать, что «для защиты своего здоровья, для защиты своей жизни и для того, чтобы жить полноценной жизнью в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку».

Представитель Кремля убежден, что государство обеспечило все нужное для массовой вакцинации — «запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов в том объеме, который необходим». «<…> теперь дело только за инициативой граждан», — резюмировал он.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил необходимость добиться коллективного иммунитета к коронавирусу за счет массовой вакцинации. При этом Президент России Владимир Путин уверен, что люди сами должны понять необходимость прививок.