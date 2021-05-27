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Ру Тат
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27 мая 2021  14:26
Дарья Сайфиева

Мурашко о коронавирусе: В России нужно добиться коллективного иммунитета

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В России необходимо добиться коллективного иммунитета к новому коронавирусу за счет массовой вакцинации от Covid-19. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Главное — не остановиться на каких-то цифрах, а создать коллективный иммунитет. Вирус должен уйти из страны», — приводит слова главы Минздрава ТАСС.

При этом Мурашко утончил, что на сегодняшний день 17 млн жителей России получили первую дозу вакцины.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала достижение страной коллективного иммунитета в сентябре 2021 года. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценке, должны быть провакцинированы 60% взрослого населения, а это почти 69 млн человек по всей стране.

Согласно последним данным Covid-19 в России переболели 4,8 млн человек. Двумя компонентами вакцины привились более 10 млн. Президент РФ Владимир Путин убежден, что люди сами должны осознать необходимость прививок.

#Коронавирус #михаил мурашко #Вакцинация
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