Казанский Кремль создал и запустит мультимедиа о хищниках пермского периода

Музей естественной истории Татарстана, филиал музея-заповедника «Казанский Кремль», завтра, 8 февраля, в День российской науки, презентует мультимедийный проект «Казанское море». Цифровизация экспозиции и современные технологии визуализации, 3D-эффекты позволили создать десятиминутный фильм об ископаемых видах животных, населявших Землю в пермский период — 265 млн лет назад, который будет транслироваться в музее на поверхность потолка одного из залов.

«Специально для нашего музея казанская студия мультимедиа ABAU отрисовала фильм, сопровождаемый закадровым рассказом о том времени, морских обитателях той эпохи. Ведущий специалист нашего музея Олег Шиловский давал научную консультацию, предоставлял литературные источники. Полноценная широкоформатная проекция идет напрямую на потолок, звуковое 3D-сопровождение поможет полностью погрузиться в глубины Казанского моря, которое находилось на территории Татарстана и близлежащих областей миллионы лет назад. Посетители в зале будут размещаться на круглой скамье, под ногами смогут рассматривать карту с Казанским морем, а наверху — всевозможные сцены происходившего с доисторическими животными», — рассказала «Татар-информу» и. о. руководителя Музея естественной истории Татарстана Светлана Кремкова.

Во время трансляции фильма освещение будет выделять то одну, то другую витрину с экспонатами в затемненном зале — ту, о которой в данный момент будет идти речь. Сначала посетители узнают о правом береге Казанского моря, потом о левом. Язык фильма — русский.

«Планируем включать это мультимедиа во время экскурсий, когда группа дойдет до зала с транслирующей установкой. По окончании фильма для групп посетителей будем проводить небольшую викторину из пяти вопросов», — добавила Кремкова.