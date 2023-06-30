Кремль и МИД РФ отреагировали на арест российского хоккеиста в Польше

Фото: телеграм-канал Марии Захаровой

Российские власти отреагировали на информацию об аресте хоккеиста в Польше. Напомним, спортсмена из России обвиняют в шпионаже.

Инцидент уже прокомментировали пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле пока не располагают исчерпывающей информацией по сложившейся ситуации.

«Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей», — цитирует Пескова ТАСС.

В свою очередь, инцидент прокомментировали и в МИД РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российскому спортсмену окажут помощь и акцентировала внимание на том, что это уже 14-й арест россиян в Польше.

«Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — заявила Захарова.

Российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор и глава минюста страны Збигнев Зёбро, опубликовав сообщение на личной странице в соцсетях.