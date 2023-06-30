Польская разведка арестовала хоккеиста из России по обвинению в шпионаже

Фото: skw.gov.pl

Российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор и глава минюста страны Збигнев Зёбро, опубликовав сообщение на личной странице в соцесетях.

По данным польских властер, российский спортсмен находится в стране с октября 2021 года. Как стало известно, арест инициировало Агентство внутренней безопасности Польши.

«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети», — написал Зёбро.

Позже пресс-служба ведомства разъяснила слова своего начальника, заявив, что россиянин якобы собирал информацию о критически важной инфраструктуре Польши.

Российскому хоккеисту грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. На данный момент суд принял решение арестовать спортсмена на три месяца.

Отметим, что ряд польских СМИ опубликовали имя арестованного. Им оказался некий «Максим С.».