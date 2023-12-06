Кредит под 60% годовых: как жительница Казани взяла заем и теперь может лишиться жилья

Взяв деньги под бешеные проценты, жительница Казани заложила и квартиру

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Платеж в 125 тысяч рублей ежемесячно – и это только проценты!»

Энже рассказывает, что в трудную ситуацию попала в 2020 году. Тогда им с мужем срочно понадобились 2,5 миллиона рублей. На что нужны были деньги, женщина не уточнила, но объяснила, что они с супругом были уверены, что через месяц эта сумма будет у них на руках и они смогут ее вернуть.

«Все банки отказывали нам в таком кредите, знакомая посоветовала мне обратиться в одну микрофинансовую организацию, которая выдавала займы. Сказала, что сама взяла там деньги. Достаточно было только паспорта, но был один нюанс – деньги давали только под залог квартиры», – вспоминает Энже.

Супруги были на сто процентов уверены, что через месяц они вернут всю сумму, поэтому оформление займа под залог квартиры их не смутило. Женщина с легкостью поставила в документах свои подписи.

«Тогда я даже не думала, что все может обернуться совсем иначе, поэтому и не обратила внимания на такие высокие проценты. В договоре было прописано, что заем дается под 5 процентов годовых в месяц. В графике платежей была прописана сумма – 125 тысяч рублей ежемесячно. И это были только проценты, сумма основного долга там не прописывалась, то есть получается, мы могли платить бесконечное количество времени только проценты, а долг так и оставался 2,5 миллиона рублей», – рассказала Энже.

Получив деньги на руки, Энже тут же внесла платеж за первый месяц – 125 тысяч рублей. Но спустя время поняла, что деньги, на которые она рассчитывала и которые ожидала получить, чтобы закрыть кредит, она не получит.

«Два года мы с мужем выплачивали кредит, каждый месяц по 125 тысяч рублей, но потом платить уже не смогли. Долг как был, так и оставался. Нам начали звонить из микрофинансовой компании и грозились, что заберут квартиру. В договоре было указано, что оценивать стоимость жилья, которое находится в залоге, будет специалист с их стороны. Он назначил сумму чуть ли не в три раза ниже рыночной. Тогда мы наняли адвоката и обратились в суд», – вспоминает Энже.

Когда дошло до суда, оказалось, что организация закрылась, а их долг компания передала третьему лицу и требовать выплату кредита с семьи начал уже совсем другой человек.

«Суды по-прежнему идут, нас все так же хотят лишить квартиры. По факту квартира уже не наша, ведь в договоре четко прописано, что как только мы перестаем платить, жилье у нас забирают. Спасает нас лишь то, что мы подали апелляцию и суд еще не поставил точку в деле. Моя дочь должна на днях родить, в квартире живут две семьи, идти нам некуда. Мне даже страшно представить, что будет дальше», – беспокоится Энже.

Женщина осознала, что договор займа изначально был обречен на провал, ведь кредит пришлось взять и ее дочери, которая на тот момент еще училась в школе, но уже была совершеннолетней.

«Квартира оформлена на меня и на дочь. И чтобы забрать квартиру, они заставили подписать кредитный договор и ее. Они понимали, что она не работает, учится в школе, и денег на выплату у нее нет», – рассказывает Энже.

Только когда начались суды, женщина узнала, что Елену Новицкую, оформлявшую все документы в микрофинансовой организации, обвинили в мошенничестве – «Татар-информ» рассказывал эту историю. В феврале 2022 года ее признали виновной и отправили за решетку на три года.

Елену Новицкую, оформлявшую все документы в микрофинансовой организации, обвинили в мошенничестве. В феврале 2022 года ее признали виновной и отправили за решетку на три года Фото: © «Татар-информ»

Вместо договоров займа подкладывали клиентам договоры купли-продажи недвижимости

Вместе с Новицкой за решеткой оказались братья 41-летний Марат и 33-летний Руслан Шаймардановы и 46-летний Роберт Халиуллин. Как установил суд, преступления совершались в период с 2012 по 2014 год. Они создали фирму «Казань-инвест», которая выдавала займы населению. Пользуясь финансовой неграмотностью своих клиентов, вместо договоров займа они подкладывали им договор купли-продажи недвижимости. Так заемщики оставались на улице.

Фигурантов дела задержали еще в апреле 2017 года. Во время обысков в офисах группы компаний «Казань-инвест» было изъято множество расписок о получении займов, договоров залога, купли-продажи квартир, земельных участков, дачных домов. В квартире одного из участников полицейские нашли 5,5 миллиона рублей.

К слову, тогда в обвинении фигурировал еще один человек – 48-летний житель поселка Озерный Высокогорского района. У него при обыске обнаружили два охотничьих ружья, хранившихся без разрешения, и 350 патронов. Ему помимо обвинения в групповом мошенничестве в особо крупном размере предъявили еще и обвинение в незаконном хранении оружия. Его дело было выделено в отдельное производство.

Полицейские тогда сразу установили троих пострадавших, которые лишились своих квартир. Всего же в деле оказалось шестеро пострадавших. Ущерб составил более 8 миллионов рублей. Но оказалось, что это еще не все.

«Когда микрофинансовым организациям разрешили выдавать займы под залог недвижимости, то очень многие заемщики лишились своего жилья» Фото: © «Татар-информ»

Обманули семью участника СВО с двумя детьми

По словам адвоката Энже Олега Игонина, даже после возбуждения уголовного дела его фигуранты продолжали свой бизнес, так как находились не под стражей. Они открыли новую микрофинансовую фирму, в которую и обратилась Энже.

Сейчас Игонин отстаивает права еще одной семьи с двумя детьми, глава которой в настоящее время находится в зоне СВО. Не исключено, что после возвращения с фронта герою будет негде жить.

«Законодательство на стороне моих подзащитных, и это не мое субъективное мнение. Это уже подтверждено решением Приволжского районного суда Казани, который вынес приговор Новицкой и ее сообщникам за те же самые деяния. То есть закон говорит о том, что такого быть не должно, и закон в данном случае на ее стороне. Мы сами понимаем, что не всегда у нас получается все так, как трактует закон», – говорит защитник.

Адвокат говорит, что Новицкая и ее осужденные коллеги сформировали свою группу достаточно давно. Свой бизнес они сколотили на том, что в законе о микрозаймах появилась лазейка.

«Когда микрофинансовым организациям разрешили выдавать займы под залог недвижимости, то очень многие заемщики лишились своего жилья. В результате наши депутаты изменили законодательство и запретили выдавать займы под залог недвижимости, чтобы как-то обезопасить людей. По этому поводу выступали и Путин, и Володин. Но осталась лазейка. Мошенники дают объявление о том, что они оказывают содействие в получении займов и кредитов, размещают объявления во всевозможных ресурсах, в соцсетях, расклеивают на столбах. Когда люди к ним обращаются, они обещают помочь, но предлагают выдать заем не от имени микрофинансовой организации, а от имени физического лица. И здесь они вроде как действуют в рамках законодательства, потому что ничто не запрещает физлицам выдавать займы. Но они изначально устанавливают такие условия, что сразу понятно – человек останется без штанов, чтобы выполнить их, или же, скорее всего, не выполнит эти условия. И тогда получается, что есть все законные основания забрать его недвижимость», – объясняет Игонин.

В договоре прописывается, что оценивать имущество заемщика будет специалист со стороны организации, которая выдает заем. Как правило, этот оценщик называет цену в два, а иногда и в три раза ниже рыночной, отметил адвокат.

«Потом проходит время, человек не может платить, и они в судебном порядке присваивают квартиру себе. В 2014 году их уже пытались привлечь к ответственности, они от нее ушли. Тогда они перестали действовать под вывеской “Казань-инвест” и открылись под другой вывеской. Как нам известно, таких офисов в Казани было как минимум три», – поделился Олег Игонин.

С 2014 по 2023 год в Казани было зафиксировано несколько десятков пострадавших от деятельности этой микрофинансовой организации, утверждает защитник.

«Когда фигурантов дела начала проверять прокуратура, выяснилось, что у них по десять, по двадцать, а у кого-то и по сорок объектов недвижимости зарегистрировано. То есть это говорит о том, что многие из тех, кто пострадал, не стали бороться за свои права. Они просто проиграли суд и остались без жилья», – считает адвокат.

Он объясняет, что после того как люди не справляются со взятыми на себя обязательствами по выплате долга, владельцы фирмы подают в суд, чтобы присвоить квартиру в суд. И так как на первый взгляд все выглядит честно, заемщики проигрывают и по решению суда обязаны попрощаться со своим жильем.

Сегодня у Энже состоялся очередной процесс в Ново-Савиновском районном суде Фото: © «Татар-информ»

«Как я понимаю, их связь с ОПГ «Квартала» доказана»

«Люди вышли в суд, суд вынес решение не в их пользу – значит, все законно. Против суда же не пойдешь? Они просто не знали, что по тем эпизодам, по которым Новицкую осудили, все происходило точно так же: заемщики проигрывали суд, но не сдавались, в результате жилье им вернули, а на мошенников возбудили уголовное дело. Все ведь воспринимают так, что отобрать квартиру могут только бандиты, которые приезжают и за шкирку людей выбрасывают. Нет, это уже бандитизм. А здесь идет речь о мошенничестве, которое совершено группой лиц путем подсовывания вот этих договоров под 60 процентов годовых. Люди подписывают, надеются на какое-то чудо – либо им вернут долг, либо выплатят какие-то деньги, гонорары, еще что-то, либо они рассчитывают продать машину, вторую какую-то недвижимость. Но в большинстве случаев у них это не получается», – говорит Олег Игонин.

По словам адвоката, сейчас они будут добиваться возбуждения уголовного дела по новым эпизодам, тогда восстановить справедливость будет уже проще. И Энже со своей семьей и новорожденным внуком смогут наконец-то вздохнуть с облегчением.

«Новицкая, не стесняясь, угрожала: “С нами бесполезно сталкиваться. Приедут и вас за шкирку выкинут“. Как я понимаю, их связь с ОПГ “Квартала” доказана. Мы понимаем, что такие группы мошенников не могут действовать без какого-либо криминального прикрытия. Они всех своих клиентов пугали этим», – отметил адвокат.

Сегодня у Энже состоялся очередной процесс в Ново-Савиновском районном суде. На процесс неожиданно пришла и сама Елена Новицкая.

«Судя по всему, она освободилась недавно, точно я не знаю. Сегодня на процессе суд оценивал, насколько верно была проведена оценка квартиры, решили, что нарушений в оценке не было – ее оценили в 8 миллионов рублей. В суде было заявлено, что на данный момент мы должны уже 5,5 миллиона рублей, это с процентами», – рассказала Энже.