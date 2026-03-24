Кравцов: В России обсуждается запрет телефонов для детей младше определенного возраста

В России обсуждается запрет мобильных телефонов для детей младше определенного возраста, но окончательное решение пока не принято. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью каналу «Эмпатия Манучи».

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально», – подчеркнул глава Минпросвещения.

По словам министра, такой ранний доступ к гаджетам влияет на психологическое развитие ребенка и в дальнейшем способствует развитию проблем, в том числе и девиантного поведения. «Поэтому нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон», – выразил уверенность он.

Кравцов добавил также, что использующие гаджеты дети слишком сильно уходят в виртуальный мир, а это мешает формированию ключевых психологических функций.

Вместе с тем министр просвещения признал непростой характер вопроса и напомнил, что в стране уже действует запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах.

Ранее министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров предложил ввести ограничения доступа в интернет несовершеннолетним по ночам.