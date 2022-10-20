Кравцов в Казани объяснил, как будут работать школы в регионах с базовой готовностью

Перевод школ на дистанционное обучение и другие меры в Татарстане и других регионах, где Президентом РФ Владимиром Путиным объявлен базовый режим готовности, осуществляется по решению руководителей субъектов Федерации. Об этом на I Всероссийском слете школьных спортивных клубов в Казани заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Все вопросы, связанные с обучением в школе, регулируются главой субъекта Российской Федерации. Для нас прежде всего важна безопасность школьников», — сказал он.

Накануне глава государства ввел режим базовой готовности во всех регионах за пределами центра и юга страны, включая Татарстан.