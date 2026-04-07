Кравцов назвал преимущества введения оценок за поведение в школах

Введение оценки за поведение в российских школах позволит снизить число необоснованных претензий к педагогам, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Системная фиксация конкретных фактов несоблюдения школьных требований учениками снизит необоснованные обвинения в адрес педагога», – отметил он.

По словам министра, такая мера также поможет своевременно выявлять проблемы у учащихся и оказывать им необходимую поддержку.

«Ранняя и объективная фиксация отклонений в поведении обучающихся даст возможность своевременно оказать школьнику необходимую поддержку, скорректировать трудности в общении и обучении», – добавил Кравцов.

Ранее стало известно, что во всех российских школах с 1 сентября 2027 года начнет действовать единая система оценки поведения школьников. В 2026/27 учебном году в каждом регионе пройдет апробация модели в 10 школах. Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что оценка за поведение будет трехбалльной: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».