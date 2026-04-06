Во всех школах России с 1 сентября 2027 года введут оценку за поведение

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Единая система оценки поведения школьников начнет действовать во всех российских школах с 1 сентября 2027 года. В 2026/27 учебном году в каждом регионе пройдет апробация модели в 10 школах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова рассказала, что апробация уже завершается в семи регионах и охватила 89 школ. В ней участвовали более 40 тыс. учеников 1–8-х классов и свыше двух тысяч педагогов.

«Во время апробации поддерживалась постоянная обратная связь с педагогами, учениками и родителями. Проводились опросы по итогам каждой четверти и полугодия. Так, к введению оценки поведения положительно относятся более 78% обучающихся, 73% педагогов и 87% родителей», – отметила Колударова.

По ее словам, оценка за поведение будет трехбалльной: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».