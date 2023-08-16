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Кравцов на августовском совещании в Казани назвал сроки перехода на новые учебники
На новые государственные учебники российские школьники перейдут в течение ближайших пяти лет. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов объявил в видеообращении, записанном для участников стартовавшего в Казани августовского совещания работников образования и науки Татарстана.
«До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства», – сказал министр, добавив, что полный переход на обучение по новым учебникам займет примерно пять лет.
Напомним, августовское совещание работников образования и науки Татарстана проходит сегодня в казанском IT-парке им. Б.Рамеева. Участие в нем принимают Раис РТ Рустам Минниханов, а также заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, и другие.
Ранее сообщалось, что новое учебное пособие введут в российских школах уже с 1 сентября. Разработали его помощник Президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он в числе прочего будет рассказывать учащимся о причинах и ходе проведения военной спецоперации.
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