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В Казани началось августовское совещание работников образования и науки Татарстана
Августовское совещание работников образования и науки Республики Татарстан началось в казанском IT-парке им. Б.Рамеева.
Тема мероприятия: «Образование Республики Татарстан: ключевые задачи, нравственные ориентиры, качественные показатели».
Участие в совещании принимают Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Кроме того, в мероприятии принимают участие глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, депутаты Госсовета РТ и Госдумы РФ, а также директора школ и ректоры вузов.
Открывая мероприятие, Минниханов поблагодарил федеральный центр, Правительство Российской Федерации, Правительство Москвы за поддержку и взаимодействие. Также Раис РТ выразил слова признательности министру просвещения России Сергею Кравцову, министру науки и высшего образования Валерию Фалькову за личное участие в развитии образования в Татарстане.
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