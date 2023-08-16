В Казани началось августовское совещание работников образования и науки Татарстана

Августовское совещание работников образования и науки Республики Татарстан началось в казанском IT-парке им. Б.Рамеева.

Тема мероприятия: «Образование Республики Татарстан: ключевые задачи, нравственные ориентиры, качественные показатели».

Участие в совещании принимают Раис Татарстана Рустам Минниханов, а также заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Кроме того, в мероприятии принимают участие глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, депутаты Госсовета РТ и Госдумы РФ, а также директора школ и ректоры вузов.

Открывая мероприятие, Минниханов поблагодарил федеральный центр, Правительство Российской Федерации, Правительство Москвы за поддержку и взаимодействие. Также Раис РТ выразил слова признательности министру просвещения России Сергею Кравцову, министру науки и высшего образования Валерию Фалькову за личное участие в развитии образования в Татарстане.