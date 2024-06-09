Кратер на Луне назвали в честь ученого Эрика Галимова

Международный астрономический союз одобрил идею российских ученых и присвоил одному из кратеров Луны имя известного геохимика и планетолога, академика Российской академии наук Эрика Галимова, отца телеведущей Дарьи Златопольской. Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства Татарстана в РФ.

«Название „Галимов“ теперь официально закреплено в планетной номенклатуре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 34-километровый кратер располагается в южной полярной области естественного спутника Земли. Изучение объекта будет продолжено — исследование проведено при финподдержке Минобрнауки России.

Фото: телеграм-канал полпредства Татарстана в РФ