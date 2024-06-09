Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кратер на Луне назвали в честь ученого Эрика Галимова
Международный астрономический союз одобрил идею российских ученых и присвоил одному из кратеров Луны имя известного геохимика и планетолога, академика Российской академии наук Эрика Галимова, отца телеведущей Дарьи Златопольской. Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства Татарстана в РФ.
«Название „Галимов“ теперь официально закреплено в планетной номенклатуре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 34-километровый кратер располагается в южной полярной области естественного спутника Земли. Изучение объекта будет продолжено — исследование проведено при финподдержке Минобрнауки России.
Фото: телеграм-канал полпредства Татарстана в РФ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»