Красную книгу России переиздадут впервые за двадцать лет

В России впервые за двадцать лет переиздадут том «Животные» национальной Красной книги. Он выйдет в ноябре — декабре этого года, рассказал глава Минприроды Рф Александр Козлов.

В новое издание войдут 443 вида животных. Из Красной книги будут исключены в общей сложности 122 разных вида, уточнил министр в кулуарах Восточного экономического форума.

Виды будут исключены из книги, так как над ними перестала нависать угроза исчезновения. «Среди них есть беспозвоночные, моллюски, рыбы. Например, китайский окунь, или ауха, который обитает в дальневосточных реках, исключен из краснокнижного списка», — приводит слова Козлова ТАСС.

Кроме того, будут исключены из числа краснокнижных 22 вида птиц, в том числе белоголовый орлан, камчатская крачка и японский бекас. А также такие млекопитающие, как уссурийский пятнистый олень (аборигенные популяции), даурский еж и забайкальский солонгой, представитель семейства куньих (дальневосточная популяция).

Вместе с тем руководитель Минприроды признал: «<...> за 20 лет ситуация изменилась <...> 14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них — косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид черношапочного сурка».

Новую редакцию тома «Животные» Красной книги РФ издаст Всероссийский НИИ экологии. Тираж составит 2 тыс. экземпляров, которые будут направлены регионам, в главные библиотеки и различные учреждения. Электронная версия будет выложена на сайте профильного ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минприроды признало вероятно исчезнувшими еще 11 видов животных в РФ.