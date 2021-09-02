Минприроды признало вероятно исчезнувшими еще 11 видов животных в РФ

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отнесло к категории вероятно исчезнувших 11 видов животных, передает радио Sputnik.

Исследователи сделали такой вывод по результатам инвентаризации.

Вероятно исчезнувшие виды относят к категории «0». Речь идет о таких животных, как лошадь Пржевальского, кулан, тюлень-монах, чернобрюхий глухарь, красноногий ибис, овсянка Янковского, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра и других.

Минприроды РФ ведет Красную книгу с исчезающими видами животных с 1983 года. Сейчас в книге находятся 443 объекта животного мира.