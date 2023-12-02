Красновидово: Горький – как привкус места силы

А еще именно в это село актер Евгений Миронов мечтает непременно вернуться с сыном… В какое село? В Красновидово, конечно!

Три козыря

Селу Красновидово за всю его историю в три с половиной века везло, по крайней мере – по-крупному, три раза. Первый – в 1767 году, когда к берегу причалила галера с Екатериной II на борту. Правительница России, путешествуя по Волге, не случайно решила именно здесь сделать остановку. Местные мужики незадолго до того здорово отличились – собрали разметанный бурей плот из строевого леса, сплавляемого для возведения Царицына. Ее императорское величество в знак благодарности наделило селян заливными лугами на противоположном берегу и выделило лес на новую церковь. Покончив с благодетельными делами, августейшая особа поднялась на речной косогор и, обозрев окрестности, в восхищении изрекла: «Какой красный вид!»

Второй раз удача наведалась сюда в девятнадцатом веке вместе с волной садоводческой экспансии видного деятеля русского сельского хозяйства князя Сергея Гагарина. С его подачи волжские берега в этих краях покрылись яблоневыми садами, саженцы для которых доставили из Франции. Третий раз фортуна улыбнулась красновидовцам, когда в 1888 году здесь прожил несколько месяцев Алеша Пешков, прославивший себя позже под псевдонимом Максим Горький.

Уроки по брендированию

Сама по себе удача, как и козыри при игре в карты, немного стОит, если не обернуть ее проком. Местные жители оказались в этом плане не промах. Во-первых, заимели новое имя для села: вместо прежнего, дважды неприглядного – Старое Зимовье, появилось услаждающее слух и сулящее надежду – Красновидово.

Во-вторых, сумели обернуть короткий эпизод жизни классика советской литературы, о котором он сам вспоминал без охоты и не особо лестно, в период, достойный целого, к тому же уникального – единственного в мире сельского музея Максима Горького. В-третьих, рачительно распорядились остатками былой яблочной роскоши, организовав уже ставший традиционным музейно-фольклорный республиканский праздник «Яблочный Спас в Красновидово».

Бинго! Красновидовские уроки следовало бы внести в учебники по брендированию малой родины, когда такие надумают составлять. Конечно, без активной роли Национального музея РТ, республиканского Министерства культуры и администрации Камско-Устьинского района, не обошлось, но тем не менее.

Откуда у Горького ноги растут

Автор должен признаться, что Красновидово запало в душу именно на праздновании Яблочного Спаса. Стоило выйти на утес Венец за главной фестивальной сценой, взглянуть на Волгу и… и понять, что вернуться сюда просто необходимо.

Зачем? Просто не спеша побродить по крутому берегу; спуститься к кромке воды, отыскать там среди камней «куриного бога» и пожелать ни хвоста, ни чешуи терпеливым рыбакам; наглядеться-надышаться волжским простором, напевая «Издалека до-о-о-лго…» Людмилы Зыкиной; пообщаться с красновидовцами и, возможно, что-то понять про то, чем именно берут за душу эти места.

Экскурсовод Людмила Майорова

Кажется, получилось. Что-то уловил из общения с директором Музея Горького Ольгой Артамоновой и экскурсоводом Людмилой Майоровой. Это создавали музей в 1979 году известные казанские краеведы и историки, а теперь у руля филиала Нацмузея Татарстана стоит бухгалтер по образованию, а помогает ей дипломированный кулинар… И это тоже своего рода фишка музея, потому что вам тут не только толково изложат историю появления в этих краях Алеши Пешкова, но и красноречиво, как, наверное, могут только коренные жители, донесут атмосферу, в которой тому довелось здесь жить.

Директор музея Горького Ольга Артамонова

И, судя по прозвищу, данному местными залетному пареньку, – Подлодочник, жизнь Алеши была не особо веселой. От хорошей-то жизни дни коротать под лодкой не будешь. Биографы, конечно, придали и этому факту романтизма – мол, думы думал под красновидовской лодкой будущий писатель… Но на то они и биографы. После услышанного понимаешь, что в псевдониме «Горький» явно есть и красновидовская горчинка, а может, и вообще ноги у него растут именно отсюда – из-под лодки на волжском берегу. С того самого места, откуда и отправился в свое первое хождению по Руси будущий классик русской литературы.

Место яблоневой силы

Человека вообще редко к переменам подвигают какие-то приятные моменты в жизни. Чаще – хороший пинок. Его можно получить и от человека, и от места. Но обязательно от сильного. Красновидово именно таким местом силы и является. Одни рефлексуют, не поняв природы явления, другим нужно время, чтобы его осознать, на третьих сразу сходит озарение.

«В саду музея есть яблоня-антоновка, из тех, что посадили в конце 70-х, так у нее постоянно люди кучкуются: кто стоит подолгу, кто усядется на траву, – рассказывает Ольга Артамонова. – Я спрашиваю, бывает: “Вот что вас именно сюда тянет?” “Не знаем, – отвечают. – А вот постояли немного, и так хорошо стало, всю усталость как рукой сняло”».

«У вас тут место силы! – сразу поставил диагноз Евгений Миронов, когда этим летом побывал в селе на церемонии открытия фестиваля «Горький+», и пообещал: – Я к вам обязательно с Петрухой приеду».

Пока, правда, народный артист России с сыном Петей в Красновидово не наведался. Оно и понятно, занятость большая у известного востребованного актера и руководителя Театра наций. «Евгений Витальевич сейчас на Дальнем Востоке на съемках», – сообщил пресс-секретарь театра в ответ на желание автора получить комментарий. Да и до Казани от Москвы не рукой подать. Не то что казанцам до села в Камско-Устьинском районе. Было бы, как говорится, желание: и царственную красоту заценить, и самим что-то понять про то, как Горький может быть привкусом места силы.

Знаменитыми яблочками, за которыми в советское время казанцы специально приплывали сюда на «Ракетах» (время в пути – один час, билет – один рубль), нынче не разжиться. Неурожай. Опять же пристани уже нет. Но это другие истории.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Село расположено в 90 километрах от Казани. В среднем путь на автомобиле займет полтора часа. На автобусе – два. Автобусы отправляются от Северного автовокзала, рейс до Камского Устья. Отправление: из Казани – в 9.00, 14.00 и 17.00. Из Камского Устья – 8.00, 13.00 и 17.00 (плюс полчаса до поворота на Красновидово). Надо учитывать, что в само село автобус не заходит. От трассы населенный пункт находится в трех километрах.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ:

Утес Венец. Храм пророка Божия Илии. Музей Горького: осмотр музейной экспозиции без экскурсии – 100 рублей, с экскурсоводом – 200 (пенсионеры) и 250 рублей, дети до 14 лет – бесплатно.

ЧЕМ ЗАРЯДИТЬСЯ:

Яблоневой силой. Не только музейное деревце силой заряжает. Любая из красновидовских яблонь на такое способна. Проверено «Татарстаном»!

Дмитрий Сивков, журнал «Татарстан»

Фотографии автора, Елены Кудрявцевой