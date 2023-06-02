Актер Евгений Миронов дал старт проекту «Горький+» в татарстанском селе Красновидово

В селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана состоялось открытие фестиваля «Горький+». В церемонии приняли участие актёр Евгений Миронов и министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Перед началом церемонии гости посетили филиал музея Горького и Шаляпина и посмотрели мобильный спектакль-прогулка «Подлодочник».

Затем прошло торжественное открытие инсталляции «Горький», которая представляет собой 3D-композицию с лавочками, с участием местного ансамбля.

«Это место связано с Горьким, и это уже многое символизирует. Одно дело — открывать инсталляцию в больших городах, а другое — открывать в месте, где его глаза видели всю красоту природы, где он жил. Эта подлинность и достоверность сразу даёт мощный старт проекту», — рассказал актёр. Он отметил, что для всех жителей села объект станет местом встреч и проведения праздников.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В рамках проекта «Горький+» в Казани пройдёт более 70 театральных и музейных мероприятий. Евгений Миронов уточнил, что в организации фестиваля принимали участие столичные режиссёры и продюсеры.

«Самое для меня важное, что многие театральные и художественные институты именно в Казани принимают участие в фестивале. Это доказывает, что истинный создатель проекта — столица Татарстана. Это наше совместное детище» — подчеркнул он.

Затем известный актер пообщался с местным жителями и раздал автографы.