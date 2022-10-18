Краснодарский губернатор заявил, что поврежденный дом в Ейске можно восстановить

Пострадавший при падении истребителя-бомбардировщика Су-34 жилой дом в Ейске может быть восстановлен. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Эксперты строительные, которые [работали] параллельно с иными спецслужбами, проводили анализ, пришли к тому, что дом подлежит восстановлению. То есть сноса не будет. По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен, угрозы его обрушения нет», — сообщил руководитель региона.

При этом, по словам Кондратьева, «аварийно-восстановительные работы уже начались». Решение по срокам и способу восстановления второго, третьего и четвертого подъездов примут завтра, 19 октября, по итогам заседания оперативного штаба, передает РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Ейске на жилой дом упал боевой самолет. Момент падения истребителя-бомбардировщика Су-34 попал на видео.

В результате трагедии, по данным вице-губернатора региона Анны Миньковой, погибли 15 человек (еще один пострадавший недавно скончался в больнице), а еще 43 были ранены. В том числе пострадали девять детей.

Соболезнования из-за трагедии в Ейске губернатору Краснодарского края направил Президент Татарстана Рустам Минниханов.