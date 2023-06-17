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Красильников: В Казани лишь четыре клиники соответствуют европейским стандартам
В столице Татарстана только четыре клиники находятся на европейском уровне. Об этом заявил заслуженный врач РТ Дмитрий Красильников, заведующий кафедрой хирургических болезней Казанского государственного медицинского университета и главный хирург Республиканской клинической больницы, в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Самое главное, нужна не только хорошая зарплата, но и современная материально-техническая база больниц. В Казани, например, всего лишь четыре клиники, которые более-менее соответствуют европейским стандартам. Это РКБ, 7-я городская больница, МКДЦ и, может быть, 6-я больница», — подчеркнул специалист.
При этом на вопрос ведущего передачи о том, стали ли больницы плохими, Красильников заметил, что они находятся «в нормальном состоянии».
«Но по-хорошему многие из них надо уже модернизировать. Раньше в Казани уровень больниц №12, 10 и 16 был лучше. Но стоит отметить, что сейчас любой пациент может прийти в РКБ, 7-ю городскую больницу. Там обязаны принять всех обратившихся», — уточнил он свою позицию.
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