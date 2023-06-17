Красильников: Молодые врачи уходят из профессии из-за уровня зарплат

Начинающие медики уходят из профессии из-за уровня зарплат или перебираются из регионов в столицу страны Москву. Своим видением ситуации поделился заслуженный врач РТ Дмитрий Красильников, заведующий кафедрой хирургических болезней Казанского государственного медицинского университета и главный хирург Республиканской клинической больницы, в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«В 2005 году в России появился национальный проект „Здравоохранение“ (это не тот национальный проект, который был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году — прим. Т-и). Уже тогда 20% студентов после окончания медицинского университета не шли работать по специальности. В 2006-2007 годах — 40%», — констатировал специалист.

«Чем дальше, тем больше. Дошло до 70%. То есть студенты заканчивали вузы и растворялись. Сейчас ситуация такая же. Выпускники идут работать в страховые компании, в какие-то фирмы, в частные предпринимательские организации», — пояснил он.

Врач при этом подтвердил, что причиной такого тренда является маленькая зарплата. «Некоторые, кстати, уезжают в Москву, там зарплаты выше. Многие мои знакомые, уехав туда, стали получать в два-три раза, а то и больше, чем зарабатывали здесь», — добавил Красильников.