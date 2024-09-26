Крашенинников в Казани выступил против уголовной ответственности для юрлиц

Павел Крашенинников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Против введения уголовной ответственности для юрлиц в России выступил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Свое мнение он выразил на третьем Казанском международном юридическом форуме.

«Что касается санкций, ответственности, штрафов и так далее, у нас действующее законодательство предусматривает возможность карать юридических лиц. Чтобы уголовная ответственность у граждан была через проступок, проводите это через КоАП. Не надо нам эту достаточно тяжелую процедуру. У нас суды перегружены. А мы туда все подбрасываем», – пояснил свою позицию парламентарий.

По мнению Крашенинникова, действует огромное количество механизмов для наказания юрлиц, которые нужно рассмотреть.

«Я не считаю, что карательные инструменты нужно постоянно затачивать и ими махать. Но они должны быть. Должны быть и инструменты превентивного свойства. У меня иногда складывается впечатление, что мы пытаемся пиар сделать на каких-то юридических вещах, которые затрагивают судьбы огромного количества людей», – подчеркнул депутат.

Александр Федоров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ввести уголовную ответственность для юрлиц предложил зампредседателя следкома РФ, генерал-полковник Александр Федоров.

«Представители бизнеса проявили большой интерес к этой тематике, и мы будем продолжать эту дискуссию. Большинство адвокатов поддержало такую повестку будущих законодательных инициатив. Может быть, еще одно новое интересное развитие уголовного законодательства получит второе дыхание в Госдуме? Потому что такие попытки уже были, но не получили поддержки, а они перспективные», – обратился он к Крашенинникову.

«Более чем в 90 странах мира есть законодательное закрепление уголовной ответственности юридических лиц в том или ином виде. Это применение к юрлицу уголовных санкций в уголовно-процессуальном порядке в случае совершения каких-либо уголовно-наказуемых деяний – преступлений или уголовных проступков. Казалось бы, речь идет об ужесточении ответственности, но когда начинаешь изучать зарубежное законодательство и практику его применения, то видишь, что это не так. Это практически то, что можно назвать либерализацией уголовного законодательства», – сказал он.