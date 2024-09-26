Мэриям – деньги, статья УК – для юрлиц: о чем говорили юристы со всей России в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан направил поправки к новому федеральному закону о местном самоуправлении

Новый законопроект об организации местного самоуправления могут принять в конце ноября – начале декабря. Государственная Дума поддержала проект закона в первом чтении. К нему уже поступило 740 поправок, в том числе от Татарстана, сообщил журналистам до начала пленарной сессии председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Законопроектом предлагается обновленная модель организации деятельности органов местного самоуправления, ее упрощение, минимизация “матрешечной системы”, когда в одном органе есть другой», – рассказал депутат.

По его словам, предлагается три вида муниципальных образований – городские, сельские и города федерального значения, но дискуссия продолжается.

Павел Крашенинников: «Татарстан мы рассматриваем как пример, потому что здесь, даже когда возникают «матрешечные» органы местного самоуправления, конфликтов практически нет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан мы рассматриваем как пример, потому что здесь, даже когда возникают “матрешечные” органы местного самоуправления, конфликтов практически нет. Чего не скажешь о многих других субъектах Федерации. Вот эта ситуация, когда один орган в другом, вызывает конфликты, дискуссии, и для граждан это некомфортно», – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, гражданам все равно, какой уровень власти решит их проблемы, поэтому и встает вопрос о единстве системы публичной власти. «Чтобы гражданин мог обратиться и его не направляли в другие места, а проблема решалась. Поэтому сейчас наша задача – разобраться и сделать все, чтобы органы власти были компетентные, взаимодействовали с другими уровнями власти, не мешая при этом гражданам, чтобы финансирование было адекватное», – пояснил он.

Поправки к законопроекту принимаются до конца октября, а потом будут рассматриваться в комитете Госдумы, уточнил Крашенинников.

«Нам нужно учесть интересы субъектов РФ и органов местного самоуправления. Важный фактор: мы хотим сделать так, чтобы все органы, которые были избраны, исчерпали свои полномочия, чтобы никого не разгонять. Чтобы все доработали, как положено», – заявил он.

Ильсур Метшин: «Нам в Татарстане с руководителем региона повезло, он нас поддерживает, есть республиканские программы, которые не имеют аналогов в стране» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нормальные менеджеры, главы сельсоветов, поселений, районов не идут во власть»

Главное, чего нет у муниципалитетов, – это финансовые полномочия, прокомментировал высказывание Крашенинникова мэр Казани Ильсур Метшин.

«Более 25 лет работаю мэром, поправки направляли 25 тысяч раз. Нам в Татарстане с руководителем региона повезло, он нас поддерживает, есть республиканские программы, которые не имеют аналогов в стране. Остальные [регионы] зависят вместе с миллионами проживающих в этих областях и республиках людей от настроения и воли одного человека. И это неправильно», – сказал глава города.

Поэтому, по мнению Метшина, сильные руководители не идут работать в муниципалитеты и возникает кадровый голод. «Потому что сегодня есть настроение у губернатора, а завтра – нет. Сегодня он даст деньги муниципалитету, а завтра – нет. Нормальные менеджеры, нормальные главы сельсоветов, поселений, районов, городов не идут во власть», – подчеркнул он.

Мэр убежден, что страна не может быть сильной со слабыми муниципалитетами. «Это все равно, что взять стоквартирный дом, а в нем 90 семей несчастные, а 10 счастливые. Может быть дом счастливым, если 90 несчастных семей там живет? Мы можем обсуждать, правильные законы принимать, но пока вы не наделите финансовыми полномочиями муниципалитеты по всей стране, не будет сильной России», – добавил он.

Крашенинников ответил, что большое количество поправок, поступивших к новому закону, касается полномочий муниципалитетов. «Я хочу заступиться за руководителей органов местного самоуправления. Они у нас сейчас засыпаны прокурорскими делами, предостережениями и так далее. Нам надо все вопросы, связанные с полномочиями, компетенциями, четко, недвусмысленно прописать», – заметил он.

«У него десять задач и один рубль. Вот он с этого рубля по десяти задачам и стреляет. А люди приходят, и их вопросы надо решать. Пока примут решение, пока за это проголосуют, пока разыграют тендер. Нерадивый подрядчик выиграл тендер… ну вы сами все знаете», – ответил парламентарию Метшин.

Павел Крашенинников: «Глобальная и болезненная дискуссия для юридического сообщества и для граждан – судьба нотариата» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чем больше правовой работы у нотариата, тем меньше работы у суда»

Глобальная и болезненная дискуссия для юридического сообщества и для граждан – судьба нотариата, рассказал на пленарном заседании Крашенинников.

По его мнению, в этом случае можно принять новый закон или внести поправки в действующий. Но в документе обязательно нужно закрепить «законность нотариальной деятельности; защиту нотариусов, их объективность, беспристрастность и независимость; доступность нотариальных действий, сохранение тайны, пределы контроля». Все эти принципы должны быть в законе по нотариальной деятельности, убежден депутат.

«Очевидно, что нам не надо возвращаться к государственному нотариату. Подавляющее большинство нотариусов – добросовестные профессионалы. Чем больше правовой работы у нотариата, тем меньше работы у суда. И больше правовой определенности в экономике и быту», – подчеркнул он.

Еще один дискуссионный вопрос, по словам Крашенинникова, касается адвокатской монополии. Речь идет о допуске к защите граждан только квалифицированных адвокатов с соответствующей «корочкой».

«Но в компаниях есть юристы, которые всю подноготную знают. Есть госкомпании, госорганы. Их нельзя пускать в суды. Или надо, чтобы всех их в очередь или в адвокаты. Наша позиция – должен быть диплом правоведа лицензированного вуза, гражданство России. Это дает возможность выступать по гражданским делам», – заявил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Александр Федоров предложил депутатам Госдумы обсудить возможность уголовной ответственности юридических лиц как «одно из направлений либерализации российского законодательства». Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Складывается впечатление, что мы пытаемся пиар сделать на каких-то юридических вещах»

За введение уголовной ответственности юридических лиц выступил на заседании заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник Александр Федоров. По его словам, в России это «одно из направлений либерализации уголовного законодательства еще не реализовано».

«Более чем в 90 странах мира есть законодательное закрепление уголовной ответственности юридических лиц в том или ином виде. Это применение к юрлицу уголовных санкций в уголовно-процессуальном порядке в случае совершения каких-либо уголовно-наказуемых деяний – преступлений или уголовных проступков. Казалось бы, речь идет об ужесточении ответственности, но когда начинаешь изучать зарубежное законодательство и практику его применения, то видишь, что это не так. Это практически то, что можно назвать либерализацией уголовного законодательства», – сказал спикер.

Федоров добавил, что преступление совершает физическое лицо, а значит, есть два субъекта уголовной ответственности и две системы наказания – для физлиц и юрлиц.

Он предложил депутатам Госдумы обсудить возможность уголовной ответственности юридических лиц как «одно из направлений либерализации российского законодательства».

«Представители бизнеса проявили большой интерес к этой тематике, и мы будем продолжать эту дискуссию. Большинство адвокатов поддержало такую повестку будущих законодательных инициатив. Может быть, еще одно новое интересное развитие уголовного законодательства получит второе дыхание в Госдуме? Потому что такие попытки уже были, но не получили поддержки, а они перспективные», – обратился зампредседателя Следственного комитета к Крашенинникову.

Парламентарий ответил, что не может говорить за всю Госдуму, но «против введения уголовной ответственности для юридических лиц».

«Что касается санкций, ответственности, штрафов и так далее, у нас действующее законодательство предусматривает возможность карать юридических лиц. Чтобы уголовная ответственность у граждан была через проступок, проводите это через КоАП. Не надо нам эту достаточно тяжелую процедуру. У нас суды перегружены. А мы туда все подбрасываем», – пояснил он свою позицию.

По мнению депутата, действует огромное количество механизмов для наказания юрлиц, которые нужно рассмотреть. «Я не считаю, что карательные инструменты нужно постоянно затачивать и ими махать. Но они должны быть. Но должны быть и инструменты превентивного свойства. У меня иногда складывается впечатление, что мы пытаемся пиар сделать на каких-то юридических вещах, которые затрагивают судьбы огромного количества людей», – подытожил он.

Раис республики Рустам Минниханов направил его участникам свое приветствие. Его зачитал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Юридический форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для обмена опытом»

Работа третьего Казанского международного юридического форума продлится 27 сентября. Сегодня Раис республики Рустам Минниханов направил его участникам свое приветствие. Его зачитал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Проведение в Татарстане крупных международных мероприятий уже стало доброй традицией», – отметил в своем приветствии руководитель республики.

Он напомнил, что «одним из главных политических событий России и мира» станет саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«Юридический форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для обмена опытом и мнениями представителей власти, науки, бизнес-структур, юридического консалтинга по обсуждению актуальных вопросов современного права», – заметил Раис РТ.

Минниханов подчеркнул, что правовая система – это надежная опора для защиты прав и свобод человека и гражданина, а также для развития партнерских отношений бизнеса и государства.

Раис РТ убежден, что дискуссии на форуме позволят выявить новейшие тенденции развития права, а также адаптировать сложившуюся практику к новым реалиям, наметить задачи на будущее.

Как сообщил Ильсур Метшин, в этом году в форуме принимают участие делегаты из 27 стран, более 50 городов России.